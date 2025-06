Ariano: scempio davanti ai cassonetti per la raccolta di indumenti usati Ecco cosa sta accadendo nel rione Martiri

Scempio davanti ai cassonetti per la raccolta di indumenti usati. Accade ovunque ma nel rione Martiri ad Ariano Irpino, nei pressi della sede Caritas si sta superando ormai ogni limite.

Vi è di tutto e di più a terra e sul marciapiede. Non solo abiti. Guardate! A limitare i danni, raccogliendo nel pomeriggio giocattoli e quant'altro ci ha pensato una famiglia bisognosa di passaggio, a cui bisogna solo rivolgere un grazie.

Era preoccupata nel notare la nostra telecamera, ma ora leggendo, capirà che siamo dalla loro parte. Stesso abbandono avviene spesso anche nel piano di zona davanti al Santuario Madonna di Fatima.

Raccolta che procede evidentemente a rilento, contenitori stracolmi e inciviltà nel disfarsi di materiale di vario genere, lasciato a terra come se nulla fosse. In qualche busta anche rifiuti vari. Tutto fa brodo in questi casi...

Chi dovrebbe vigilare sul corretto conferimento in queste strutture? Ci auguriamo che venga restituito al più presto ordine e decoro nel rione Martiri.