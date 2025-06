Tiro con l'arco: oro per l'arciera del tricolle Marianna Rogazzo Gara valida per la qualificazione al prossimo campionato Italiano

Oro per l’immarcescibile arciera del tricolle Marianna Rogazzo al suo esordio come "Master" arco nudo in una gara interregionale di “tiro di campagna” tenutasi a Castelvetere sul Calore.



La gara, valida per la qualificazione al prossimo campionato italiano, si è disputata in un bellissimo bosco, con impegnativi tiri sia in discesa che in salita, su 24 bersagli, di varie grandezze, posizionati sia a distanze sconosciute che conosciute agli arcieri.