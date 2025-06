Via Fontananuova ad Ariano: ricostruzione ferma al palo, non si muove una foglia Sos da parte dei residenti: "Fate presto"

"Si stava meglio, quando si stava peggio. Da capodanno, non sappiamo ancora di che morte dobbiamo morire. Siamo davvero impotenti e all'oscuro di tutto."

E' l'indignazione degli abitanti di via Fontananuova ad Ariano Irpino, dopo il crollo della mura di sostegno, clicca qui per rivederlo, avvenuto il 31 dicembre 2024.

Cosa è successo da quella data? Cosa è stato fatto finora?

Rispetto a quella che era l’idea di alcuni mesi fa, di far intervenire la Protezione Civile regionale tramite il genio civile, sono arrivati i ricorsi al Tar da parte di Immobiliare Sun Srl e un successivo esposto al Prefetto di Avellino da parte dell'avvocato di Mario Iuorio come amministratore di condominio.

Il Comune a sua volta ha dovuto nominare un legale per cercare di capire come procedere. Va ricordato che la frana è intervenuta su una proprietà privata. Il comune dal canto suo, attivatosi nell'immediatezza attraverso l'area tecnica con in prima persona il dirigente Angelo Morella, potrà intervenire solo in sostituzione dei privati inadempienti.

L'ente, approvato il consuntivo 2024 in consiglio, dovrà procedere da una variazione di bilancio per stanziare le somme (all’incirca 200.000€) e poi procedere con una gara d’appalto.

Un progetto redatto dall’ufficio tecnico. I tempi? Sono quelli delle pubbliche amministrazioni. Non ci resta che attendere...