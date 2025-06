Greci: al via i lavori di installazione delle telecamere L'annuncio del sindaco Nicola Luigi Norcia

Al via i lavori di installazione delle telecamere lungo le aree perimetrali ed il centro abitato a Greci, nella Valle del Cervaro, territorio strategico e crocevia al confine con la vicina Puglia. Ad annunciarlo è il sindaco Nicola Luigi Norcia.

"I dispositivi saranno utili per il monitoraggio, per il rilevamento del transito ed eventuali condotte illecite in modo da garantire una maggiore attività di controllo e sicurezza.

A breve ci saranno aggiornamenti sui tempi di attivazione del servizio. Grazie a tutti per aver collaborato e sostenuto questa importante iniziativa di prevenzione e supervisione a favore dell’intera comunità. Greci è videosorveglianza".