Scoprire Ariano: "Ogni passo è stato un gesto di amore verso le nostre radici" La Pro Loco i Normanni tira le somme dopo la bella esperienza della passeggiata urbana in centro

"Grazie a chi ha scelto di camminare insieme, non solo tra le vie del nostro paese, ma dentro la sua storia. Ogni passo è stato un gesto di amore verso le nostre radici, ogni sguardo, un frammento di storia restituito alla memoria". La Pro Loco i Normanni tira le somme dopo la bella esperienza della passeggiata urbana in centro. Evento riuscito e molto apprezzato.

"Ringraziamo Amici del Museo di Ariano Irpino Aps Ets e in particolare Silvio Grasso che ci ha condotto in un viaggio emozionale, grazie per averci fatto riscoprire le nostre radici, per averci fatto rivivere la nostra storia e per averci mostrato la bellezza che ci circonda.

Un ringraziamento speciale a Raffaele Guardabascio, Gabriele Speranza e Emilio Chianca presenze preziose perché conservano, custodiscono e diffondono memoria.

Grazie anche a chi ci ha permesso di assaporare le eccellenze gastronomiche del nostro paese, che sono il riflesso della nostra cultura e della nostra tradizione.

Ringraziamo Guido macelleria - carni di fiducia e azienda agricola Orneta, i sapori e i profumi che abbiamo degustato sono stati un vero e proprio omaggio alla terra che ci nutre e ci sostiene. Ogni boccone, ogni sorso sono stati un viaggio sensoriale che ci hanno fatto riscoprire la magia del nostro paese e la sua capacità di produrre eccellenze.

Un ultimo ringraziamento a don Daniele Palumbo e la sua comunità per averci ospitato e per aver creato un'atmosfera di festa e di gioia, che ci ha permesso di sentirci parte di una grande famiglia. Ricordate conoscere il luogo in cui viviamo è un atto di cura. Alla prossima passeggiata!"