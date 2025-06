Domani manca l'energia elettrica ad Ariano ecco le vie interessate L'interruzione interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione

La società E distribuzione ha comunicato che nella giornata domani, mercoledì 18 giugno 2025 nella fascia oraria dalle ore 14.00 alle ore 19:30, verrà interrotta l'energia elettrica per effettuare lavori sugli impianti.

Ecco qui le vie interessate dall'interruzione:

Via Tribunali da 8 a 10, 14, da 18 a 32, Santo Stefano da 1 a 3, da 11 a 17, 31, 35, via Marconi prl da 1 a 7, 11, da 15 a 19 via D'afflitto da 85 a 87, da 93 a 103, via Tribunali da 7 a 9, da 13 a 21, Vitoli da 2 a 4, da 8 a 10, via Marconi prl da 6 a 6a, 12, 20, via Marconi sn, da 9 a 11, 15, 21, vico Passeri iii da 5 a 7, 15, Santo Stefano b, a, d31, vico Albanese i da 6 a 8, 12, vico Albanese da 21 a 25, via D'afflitto 70a, 70c, 80 piazza Garibaldi da 6 a 8, vico De Franza 13, 19, 25, vico Passeri iii 12, 16, via Marconi da 16 a 18

via Calvario 20, 24, 28, via Castello da 5 a 7. Nella stessa giornata sempre dalle 14.00 alle 19.30: Via Vinciguerra e via Guardia.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un Sms al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...)

presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per

segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.