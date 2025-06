Grottaminarda: formazione internazionale con la summer school dell'Ingv Focus sulle nuove tecnologie di monitoraggio delle faglie

Dal 22 al 26 giugno Grottaminarda al centro di una Summer School sulle nuove tecnologie di monitoraggio delle faglie, (New monitoring technologies for near fault observatories - NFO) a cura dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, insieme al dipartimento di Fisica dell'Università di Napoli Federico II (DSCG-Unina), con la collaborazione del dipartimento di scienze della terra e geoambientali dell'Università di Bari (Uniba), sotto l'egida dell'Unione Europea e del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Dottorandi di diversi paesi del mondo, docenti e ricercatori si ritroveranno per lezioni e saggi tecnici presso Palazzo Portoghesi, presso il Polo Universitario, presso il Parco Frank Zappa e naturalmente presso la Sezione “Irpinia” dell'Ingv in contrada Ciavolone a Grottaminarda, dal 26 poi le attività si sposteranno a Napoli.

I partecipanti, studenti di dottorato, post-dottorato, giovani ricercatori e scienziati a inizio carriera, avranno la possibilità di apprendere e mettere in pratica le potenzialità del monitoraggio con l’utilizzo di fibra ottica, full-Gnss in tempo reale e installazione di nodi-array, per analisi sismologiche in grado di fotografare i sistemi di faglia da vicino.

«Questa iniziativa fa capire che dietro la nascita della Sezione Irpinia vi è un interesse scientifico di carattere europeo, con la partecipazione di molte scuole di dottorato internazionale – afferma Giulio Selvaggi, Coordinatore scientifico del Meet (Monitoring earth's evolution and tectonics) – L'Irpinia è diventata una zona di studio attento, una specie di lente di ingrandimento sull'area della faglia del 1980; uno zoom con nuove tecnologie particolarmente innovative.

Altro aspetto importante della Summer School finanziata da "Next Generation Eu" è il coinvolgimento di un target giovane, di giovani ricercatrici e ricercatori proprio per la costruzione del futuro».

«Siamo estremamente orgogliosi delle importanti attività di ricerca e di studio che si svolgono sul nostro territorio – afferma il Vicesindaco Antonio Vitale – Grazie alla presenza e all'impegno dell'INGV la nostra è una delle aree meglio monitorate d'Italia e quindi particolarmente interessante ai fini di questo tipo di ricerca. Il nostro benvenuto ai dottorandi e ai ricercatori con l'invito a visitare, in questa settimana, anche i nostri luoghi e a vivere il nostro territorio non solo dal punto di vista scientifico».

«Un ringraziamento particolare - aggiunge il Sindaco Marcantonio Spera - al direttrice del sezione "Irpinia" dell'Ingv, Anna Vicari, per la sua professionalità, per l'amore e la passione che profonde nel suo lavoro e per le nostre Comunità, e per l'altissimo valore scientifico delle sue divulgazioni, anche culturali-umanistiche, con le quali sta portando la città di Grottaminarda all'attenzione dell'Italia e del mondo intero. Grazie anche a tutto il team Ingv grottese, all'avanguardia nel mondo».