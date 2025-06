Ariano: attivazione di sei nuove ecoisole per potenziare raccolta differenziata Prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale per il potenziamento del servizio

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata con l’attivazione, da oggi, di 6 nuove ecoisole informatizzate, che si aggiungono alle 12 già operative sul territorio comunale. (Nella foto le due ecoisole già attive in contrada Casone).

Le nuove postazioni, collocate in punti strategici, consentiranno di potenziare la capacità di conferimento e migliorare la fruibilità del servizio da parte dei cittadini.

Ecco gli interventi effettuati:

Piazzale del cimitero: aggiunte 3 bocche per la plastica, 1 per la carta e 1 per il secco residuo, contrada Cannelle: installate 2 bocche per la plastica, 1 per il vetro, 1 per la carta e 1 per il secco residuo, contrada Torre Amando: installate 2 bocche per la plastica, 1 per il vetro, 1 per la carta e 1 per il secco residuo, contrada Orneta: installate 2 bocche per la plastica, 1 per il vetro, 1 per la carta e 1 per il secco residuo, contrada Cervo: sostituito il vecchio punto di raccolta con bidoni stradali con una moderna Ecoisola informatizzata, Pip Camporeale: installate 2 bocche per la plastica, 1 per il vetro, 1 per la carta e 1 per il secco residuo. La postazione è stata ricollocata all’ingresso del Pip, nei pressi dei campetti sportivi.

L’assessore all’ambiente Toni La Braca ha dichiarato: "Queste nuove ecoisole rappresentano un passo concreto verso un sistema di raccolta sempre più efficiente, ordinato e rispettoso dell’ambiente. Stiamo lavorando per informatizzare l’intero servizio, limitare i disagi e rispondere con tempestività alle esigenze dei cittadini".

L'appello

La collaborazione della comunità resta fondamentale per il successo di questo percorso: l’impegno di ognuno fa la differenza. Il nostro obiettivo è chiaro: costruire una città più pulita, moderna e sostenibile, a beneficio di tutti".

L’amministrazione comunale continuerà ad investire su tecnologie, manutenzione e comunicazione per accompagnare Ariano Irpino verso un modello di raccolta differenziata più smart, inclusivo ed ecologicamente avanzato.