"Pietro Puopolo, pioniere di un'imprenditoria illuminata che oggi manca" Il ricordo del compianto imprenditore arianese attraverso lo sport

Dal calcio giocato, con il torneo under 16 disputatosi a Montecalvo e Ariano Irpino a cura del Csi grazie alla spinta del presidente Ciriaco Puopolo al convegno nella sala del museo civico e della ceramica del tricolle sullo sport nell'età giovanile dedicato alla memoria di Pietro Puopolo, alla presenza dei familiari, ex calciatori dell'Ariano, e persone impegnate in vari settori che hanno avuto modo di conoscere ed apprezzare le grandi doti del compianto imprenditore arianese.

Il pensiero del sindaco Enrico Franza

"Ho avuto l'onore e il privilegio di conoscere Pietro con il quale ho avuto un rapporto di amicizia e di grande affetto. Un legame rinsaldato giorno dopo giorno, che voglio custodire gelosamente.

Credo però che sia necessario esplicitarlo con grande fermezza, Pietro è stato uno dei pionieri, se non forse il pioniere di un'imprenditoria illuminata che oggi manca, scarseggia qui ad Ariano Irpino.

E quindi ancor di più la sua assenza si fa gravosa, per chi lo ha conosciuto, ma anche per chi non ha avuto la fortuna di farlo.

Forse in questo momento storico in cui latita anche un pò la rete che non riguarda solo le associazioni, ma mi riferisco a quella umana, Pietro è stato in grado di instillare in ognuno di noi, la coscienza di appartenere ad una grande comunità fatta di giovani e meno giovani. E' stato il pioniere di un dialogo intergenerazionale che anch'esso manca in questo momento storico".