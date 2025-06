Ariano, erba alta e disagi nelle periferie: l'appello da Martiri e Viggiano Situazione non più tollerabile

"Erba altissima, presenza di animali e insetti e come se non bastasse da due sere senza luce". A scriverci sono gli abitanti di rione Martiri vecchi ad Ariano Irpino.

"Non sappiamo davvero più a chi rivolgerci se non a voi, ci sono bambini. Non è possibile fare una passeggiata in tranquillità la sera. Dietro la chiesa vecchia è davvero una indecenza. Qualcuno si ricordi noi".

Da rione Martiri a contrada Viggiano. L'appello arriva dal quartiere dei 78 alloggi dove vi ancora un cantiere abbandonato e sommerso ormai e erbacce ovunque. L'area mai come quest'anno si è presentata in disordine anche all'arrivo della processione della Madonna di Fatima. Non era mai accaduto. Viene sollecitato anche da qui un intervento urgente.

Una terza segnalazione ci arriva anche dall'incrocio di via Maddalena: "E' il biglietto da visita della città, la strada che porta all'ospedale Frangipane-Bellizzi e al centro. Un pugno nell'occhio inaccettabile."

E per finire: sono di nuovo pieni i contenitori per la raccolta escrementi dei cani. Ma possibile che ogni volta bisogna ricordarlo a chi è addetto a questo tipo di servizio? E' tutto per questa settimana, linea a chi di competenza...