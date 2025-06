Solennità del Corpus Domini ad Ariano Irpino: si rinnova la processione Il messaggio del Vescovo Sergio Melillo

Solennità del Corpus Domini ad Ariano Irpino. Concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Sergio Melillo alle 18.30 nella Basilica Cattedrale. Seguirà la processione che quest'anno attraverserà via Parzanese, via Intonti, Corso Europa per poi concludersi nella Basilica Cattedrale.

Il Vescovo Sergio Melillo

"Comunione, ringraziamento, alleanza: è soltanto parte di quanto impariamo alla scuola dell’Eucaristia, alla quale non ci dovremmo mai stancare di metterci.

E, in verità, se ci mettessimo a questa scuola realmente, mai ce ne stancheremmo! L’Eucaristia è - per usare alcune belle espressioni di Dante, - «quel cibo / che, saziando di sé, di sé asseta» (Purg. XXXI, 128-129)".