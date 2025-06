Salva 40 bambini rischiando la sua vita, onore al merito di Enrico, eroe comune Il prossimo 27 giugno la consegna dell'encomio pubblico a Serino

Encomio pubblico presso il Comune di Serino il prossimo 27 giugno per Enrico Rodia, il camionista 40enne protagonista di uno straordinario gesto di coraggio e altruismo. Enrico dopo aver soccorso 40 bambini che avevano avuto un incidente in autostrada col bus della scuola sarà premiato dal sindaco Vito Pelosi venerdi 27 giugno alle 18.

Un gesto che rispecchia la generosità e la bontà del popolo irpino.

La storia di Enrico il suo coraggio

La cronaca recente ha portato alla ribalta il nome di Enrico Rodia, un camionista di Serino, in provincia di Avellino, che si è distinto per il suo coraggio e altruismo. In un momento di estrema difficoltà, Rodia ha dimostrato che l'eroismo non è riservato ai grandi nomi o alle figure pubbliche, ma può emergere anche dalle persone comuni. Il suo intervento durante un grave incidente sull'autostrada A1 ha salvato la vita di 40 bambini e ha evitato una tragedia ancora più grande.

Onore al merito del camionista eroe

Enrico Rodia è un camionista originario di Serino. La sua vita si intreccia con quella di molti altri uomini della sua terra: persone dedite al lavoro e alla famiglia, che affrontano ogni giorno le sfide della quotidianità con determinazione. Nonostante la notorietà acquisita grazie al suo gesto eroico, Rodia resta un uomo umile e riservato.