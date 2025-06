Gennaro Bellizzi: esempio di grande umanità, professionalità e generosità IV memorial Gino Baviello e Santo Silano a Villanova del Battista: "Con gli occhi del cuore"

Villanova del Battista ha vissuto una straordinaria giornata all’insegna della prevenzione e della memoria, in occasione del quarto memorial dedicato a Gino Baviello e Santo Silano. Oltre 150 visite specialistiche sono state effettuate, confermando il forte senso di comunità, solidarietà e impegno civico che caratterizza il nostro paese.

L’iniziativa, realizzata nel ricordo di Gennaro Bellizzi e dei cari concittadini Gino e Santo, è stata possibile grazie all’impegno congiunto dell’amministrazione comunale, in sinergia con l’Asl di Avellino, il presidio ospedaliero Sant’Ottone Frangipane-Bellizzi, l’associazione culturale “A Tempo Perso” e il comitato della Croce Rossa Italiana Ariano Irpino-Villanova del Battista.

Il sindaco Ernesto Iorizzo da sempre in prima linea per la prevenzione

"Gennaro Bellizzi, esempio di grande umanità, professionalità e generosità, il cui ricordo resta vivo non solo per le sue competenze mediche, ma soprattutto per il profondo legame umano che ha saputo instaurare con i pazienti e con la nostra comunità.

Gino Baviello, esempio di altruismo e dedizione, sempre al servizio degli altri con discrezione e cuore.

Santo Silano, uomo dal cuore grande, sempre pronto ad aiutare con umiltà e generosità, amico di tutti.

Un ringraziamento particolare va al direttore generale dell’Asl Avellino, Mario Ferrante, per la sua vicinanza e sensibilità, e ai tanti medici dell’ospedale Sant’Ottone Frangipane, protagonisti non solo oggi, ma ogni giorno, con il loro instancabile lavoro a servizio del nostro territorio.

Un grazie sentito ai protagonisti Carlo Iannace, Annamaria Bellizzi, Ida Orlando, Carmen Lo Conte, Maria Luisa Di Cecilia, Patrizia Savino, Fabio Lo Calzo, Stefania Di Cicilia e Stefano Scauzillo per la loro preziosa collaborazione, disponibilità e professionalità.

Nella giornata non è mancato un momento di emozione nel ricordo di Celestino Grande, che proprio la notte tra il 21 e 22 giugno dello scorso anno ci ha lasciati. La sua figura, umana e professionale, ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità, che non lo dimenticherà mai.

Iniziative come questa, e tutte le persone che hanno contribuito a renderla possibile, fanno bene al cuore e a tutta la nostra comunità".