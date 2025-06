Grottaminarda: riconoscimento dello Stato di Palestina in consiglio comunale La presidente Virginia Pascucci convoca l'assise

La presidente del consiglio comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta straordinaria del consesso per domani, mercoledì 25 giugno, alle ore 19:00, in prima convocazione, e per giovedì 26 giugno alle ore 8:30, in seconda, entrambe senza ora di tolleranza.

Il consiglio comunale, come di consueto, si svolge nell'aula "Sandro Pertini" di Palazzo Portoghesi, viene trasmesso in diretta streaming attraverso il canale YouTube dell'Ente e prevede la discussione, questa volta, di 5 punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione verbali della seduta del 27 maggio 2025.

2. Proposta di revoca della presidente del consiglio comunale ex art.44 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, richiesta con nota del 16 giugno 2025, dai consiglieri Vincenzo Barrasso, Imperatrice Bruno e Mauro Piccolo.

3. Riconoscimento debito fuori bilancio pagamento saldo onorario incarico legale conferito con delibera di giunta comunale n. 228/2007 relativo alla controversia sinterim/comune di Grottaminarda definita con decreto del Tar Campania sezione di Salerno n. 306/2016.

4. Riconoscimento debito fuori bilancio pagamento saldo onorario incarico legale conferito con delibera di giunta comunale n. 174/2011 relativo alla controversia Blundo A.A./Comune di Grottaminarda/I.Acp di Avellino, definita con ordinanza del tribunale di Ariano Irpino in data 20 gennaio 2012.

5. Proposta di impegno per il riconoscimento dello Stato della Palestina.