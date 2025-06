Ariano Futsal femminile: encomio dell'amministrazione a palazzo di città L'assessore Pasqualino Molinario: "Un vero gruppo unito da sani valori"

Premiazione a palazzo di città per le ragazze della US Ariano Futsal femminile. L’amministrazione di Ariano Irpino ha inteso conferire un pubblico riconoscimento nella prestigiosa sala consiliare Giovanni Grasso alle ragazze Under 10 e Under 12, che si sono distinte nei campionati regionali ottenendo un brillante terzo posto.

Presenti 22 giocatrici accompagnate dal dirigente e grande appassionato Vito Schiavo e dal Mister Alessandra Mariano.

Per l’amministrazione comunale presenti il vice sindaco Grazia Vallone, l’assessore Pasqualino Molinario, il consigliere delegato Andrea Melito. Folta la rappresentanza dei genitori. Per tutti una medaglia ed una targa di riconoscimento alla società.

Grazia Vallone ha portato i saluti del sindaco Enrico Franza assente per motivi istituzionali. L’assessore alle politiche sociali Pasqualino Molinario ha messo in evidenza l’importanza dello sport quale fattore di salute e di grande aggregazione sociale.

"Ho visto - ha dichiarato Molinario - un vero gruppo unito da sani valori". Andrea Melito ha ribadito l’impegno dell’amministrazione a concedere anche quest’anno lo spazio nel palazzetto dello sport del piano di zona.

Ariano si distingue ancora una volta nello sport questa volta con le straordinarie ragazze del calcio a 5 femminile. Anche il mister Brenda Moreira ha fatto pervenire un messaggio di auguri, assente per motivi familiari. Soddisfazione da parte dello sponsor, l'imprenditore arianese Giancarlo Molinario.

Ecco le protagoniste

Denise Molinario, Fatima Addorisio, Laura Garofalo, Vittoria Pia Panza, Angelica Lo Conte, Maika Imbimbo, Giorgia Grasso, Barbara Granato, Martina Vernacchia, Gioia Santosuosso, Maria Perrina, Mariagrazia Norcia, Alessia De Gruttola, Rosamaria De Furia, Alessia Cukaj, Miriam Colangelo, Maria Chiara Molinario, Chiara Modestino, Giusy Martucci, Sirya Lo Conte, Aurora Castagnozzi, Loreta Addorisio, Lucrezia Luce Tomasiello.