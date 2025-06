Rottura condotta adduttrice ad Ariano e chiusure notturne: ecco le info I tecnici sono già al lavoro per eseguire la riparazione

Alto Calore Servizi comunica che a causa di una rottura di una condotta adduttrice, verificatasi in località Camporeale di Ariano irpino, l’erogazione idrica a servizio dei serbatoi nei comuni di Greci (località Scalo) e Savignano Irpino (rurale) è al momento sospesa.

I tecnici sono già al lavoro per eseguire la riparazione. Nei due omuni potrebbero verificarsi disfunzioni dell’erogazione idrica, nel tardo pomeriggio e nella serata di oggi 26 giugno 2025.

"Si segnala che alla regolare riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità, tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui. Alto calore servizi spa provvederà ad avvisare gli utenti attraverso il sito web aziendale: www.altocalore.it e sui canali social. Per casi di effettiva necessità contattare il seguente numero verde 800954430, sempre attivo.

Chiusura notturna del 26-27 Giugno 2025

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che al fine di consentire il normale approvvigionamento ai serbatoi si rende necessaria la chiusura notturna dell’erogazione idrica nei Comuni di Moschiano e Taurano, dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani (27 giugno 2025). Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità, tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui. Alto Calore Servizio S.p.A. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale www.altocalore.it e sul Canale Social Facebook. Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è possibile contattare il seguente numero verde 800954430, sempre attivo.