Ariano: il gesto di grande onestà e senso civico di cinque ragazzini Ecco che cosa è successo stamane nel piano di zona

Hanno dai 9 ai 12 anni: Cristian, Andrea, Alessandro, Liberato e Mattia, i quattro ragazzini resisi protagonisti stamane di un gran bel gesto di onestà e senso civico.

Ecco che cosa è successo

I cinque erano intenti a divertirsi in bici nel piano di zona ad Ariano Irpino, liberi ormai dalle lezioni a scuola. Hanno notato a terra un portafogli nero con all'interno diversi documenti, tessere varie e soldi. Senza pensarci un solo istante, una volta raccolto si sono recati nel vicino ufficio postarlo per consegnarlo ai dipendenti, con la speranza di individuare il possessore.

La svolta è stata immediata

Nel giro di poco tempo l'arrivo di una donna, parente di un uomo recatosi in visita da un paese limitrofo ad una struttura sanitaria del luogo, situato proprio accanto alle poste e alla sede di volontariato Panacea.

La consegna

Il portafogli è stato consegnato quindi intatto al diretto interessato, il quale ha espresso sentimenti di ringraziamento e ammirazione verso i ragazzini, per il loro gesto.

Li abbiamo incontrati poco dopo davanti ad un supermercato

"Poteva succedere ad ognuno di noi. Ci siamo messi nei panni della persona disperata che in quel momento lo stava cercando e che tra l'altro, lo abbiamo saputo dopo, era giunta nel piano di zona per motivi di salute e distante di qualche chilometro da qui. Senza pensarci un solo istante, ci siamo subito attivati per restituirlo. E' ciò che ognuno di noi dovrebbe fare in questi casi. Ci sentiamo con la coscienza a posto dopo questo gesto."

La precedente lezione di vita

La bella storia di onestà, (clicca qui per rileggerla e rivederla), che vide come protagonista nel novembre scorso l'Istituto Alberghiero De Gruttola di Ariano Irpino grazie a tre sue alunne esemplari Maria Libera, Carla e Asia e l'azienda Air con un'autista dal cuore buono che finì in poco tempo alla ribalta nazionale.