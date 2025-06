Pro Loco Virtus Villanova del Battista: Giosuè Moscariello nuovo presidente Elezioni del nuovo consiglio direttivo

A Villanova del Battista si è tenuta l’elezione del nuovo consiglio direttivo della Pro Loco Virtus. Alla guida dell’associazione è stato eletto Giosuè Moscariello, che subentra a Lina Di Cecilia, alla quale va un sentito ringraziamento da parte del sindaco Ernesto Iorizzo per la disponibilità e l’impegno profuso negli anni di presidenza.

"Le auguriamo un meritato riposo e ogni bene per il futuro. Un sincero ringraziamento anche al precedente consiglio direttivo e a tutti i soci della Pro Loco per il lavoro svolto con dedizione e spirito di servizio a favore della nostra comunità".

Il nuovo Consiglio direttivo risulta così composto:

Giosuè Moscariello presidente, Paola Melchionna vice presidente, Aurelio Gervasio tesoriere, Patrizia Iorizzo consigliere, Giovanni Roberto segretario.

"A tutti i neoeletti, i migliori auguri di buon lavoro! L’intera comunità di Villanova del Battista accoglie con entusiasmo il nuovo incarico e rinnova il proprio sostegno alla Pro Loco Virtus per le future iniziative per la valorizzazione delle tradizioni, della cultura e del territorio, per il bene del paese".