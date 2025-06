Collegio agrotecnici provincia di Avellino: Mario Ciasullo lascia con un monito "Decisione sofferta, ma ritengo sia giusto fare spazio ai giovani"

"Dopo tanti anni di impegno e dedizione alla guida del collegio degli agrotecnici della provincia di Avellino, è giunto il momento di fare spazio a nuove energie e a una nuova generazione".

Così si congeda Mario Ciasullo, stimato professionista di Ariano Irpino dal suo incarico che ha saputo onorare negli anni con grande impegno, passione, dedizione e trasparenza.

"La decisione non è stata facile, ma credo che sia la scelta giusta per il futuro della nostra categoria. Negli ultimi anni, ho avuto il privilegio di constatare la passione, la competenza che molti giovani portano con sé, sono convinto che sono pronti ad assumere le responsabilità verso le tante sfide per raggiungere nuovi programmi".