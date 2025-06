Dall'Irpinia al Molise: l'onestà e rettitudine di Raffaele Formato Insieme alla sua famiglia ha sempre portato in alto in nome della sua terra

Insieme alla sua famiglia ha portato sempre in alto il nome dell'Irpinia che oggi lo ricorda con grande affetto e riconoscenza.

Da Ariano Irpino sentimenti di cordoglio per la scomparsa di Raffaele Formato, 73 anni, presidente dell'associazione Campobasso Live. La città in diretta. Anche la nostra redazione si stringe intorno al collega Giuseppe.

Figlio di Ariano Irpino, si trasferì in Molise per insegnare dove ha lasciato una grande impronta di onestà e rettitudine. Famiglia perbene, Raffaele ha portato in alto il nome dell'Irpinia.

Il pensiero commovente di Maria Carla De Luca:

"Desidero ringraziarti della tua presenza nella nostra vita nei momenti di gioia e anche di sofferenza. Ricordo quando mia mamma mi raccontava il vostro ingresso nel mondo della scuola, partiti da una terra lontana per stabilizzarsi in Molise.

Da buoni campani eravate accoglienti, ospitali, cordiali ed affezionati al prossimo. Un legame di amicizia fraterna, che va oltre il tempo e la presenza fisica. Ricordo le tue parole piene di gioia per la nascita della tua nipotina: " Sono bisnonno!".

A dire la verità, oggi mi sento più sola. Eri per me un punto di riferimento, un punto di appoggio nell'eventualità di un problema.

Credo fermamente che persone come te, mia madre e mio padre difficilmente ci possano abbandonare, ma rimarrete sempre presenti alle nostre spalle, lasciandoci sbagliare per poi rinnovare il vostro supporto.

Caro Raffaele, proteggi sempre le nostre vite e non ti preoccupare rimarrai sempre nei nostri cuori e nella nostra mente. Con affetto profondo Maria Carla".