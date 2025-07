Ariano: che fine ha fatto il fontanino che dissetò il grande Lucio Dalla? Fu eliminato insieme ad altri alla fine degli anni 90 e da allora scomoarsi nel nulla

Fu eliminato insieme ad altri alla fine degli anni 90 per un capriccio di qualcuno e da allora non è tornato più al suo posto e non si sa dove sia finito, insieme a tanti altri. Forse in qualche villa facoltosa, come tanti altri beni storici della città. Parliamo degli storici fontanini della città.

Ma oggi gli arianesi tornano alla carica. A partire da Felice Vitillo. "Che fine ha fatto il fontanino in cui venne immortalata una sosta del grande Lucio Dalla, in occasione di una festa popolare in città?" La foto venne pubblicata da Ariano che fù

Di anni ne sono trascorsi tanti dall'eliminazione di questi simboli così preziosi della città e nessuno ha mai pensato di ripristinarli.

Un dato è certo e questo appello è rivolto direttamente a chi di competenza. "Voi amministratori oggi ci siete e domani sarete semplici cittadini come noi. Ogni decisione quindi va presa ascoltando quelli che sono i desideri e le nostre sollecitazioni". E in un sondaggio di Ottopagine la richiesta è unanime: "Vogliamo una fontana nella nuova piazza Plebiscito e il ripristino dei vecchi fontanini storici in più punti della nostra città. Liberiamoli ovunque siano e riportiamoli al loro posto".