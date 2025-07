Ariano: pioggia di 100 e 100 e lode allo storico Liceo Parzanese Risultati eccellenti: ben 29 cento/cento e tra questi 12 con lode

Con la 5^ A del liceo scientifico opzione scienze applicate, lunedì 7 luglio si sono conclusi gli esami di Stato presso lo storico Liceo Pietro Paolo Parzanese di Ariano Irpino.

Hanno conseguito l’agognata maturità 110 studentesse e studenti appartenenti alle sei classi quinte, tra Liceo classico, scientifico e scientifico opzione scienze applicate.

I docenti del Liceo Parzanese, sotto la guida del dirigente scolastico Giuseppe Mingione e supportati dal Dsga Giuseppe Leone, hanno curato la crescita culturale e umana degli alunni mediante le lezioni curricolari, ma anche attraverso numerose attività extrascolastiche, e come di consueto i risultati sono stati eccellenti: ben 29 cento/cento, e tra questi 12 con lode, ma anche i voti superiori a 90 sono stati tantissimi, ben il 45% del totale.

Sotto la severa vigilanza delle commissioni esaminatrici, formate in prevalenza da docenti esterni all’istituzione scolastica, i maturandi sono stati sottoposti a prove impegnative.

Oltre allo scritto di Italiano, prova comune a tutti, gli alunni del liceo classico si sono cimentati con un testo di Cicerone e quelli dello scientifico con la sempre difficile prova di matematica. Dopo la pubblicazione dei risultati delle prove scritte i maturandi hanno affrontato il non semplice colloquio orale, durante il quale gli studenti, oltre a dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, hanno dovuto dimostrare di essere capaci di utilizzare le conoscenze acquisite mettendole in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi le esperienze svolte nell’ambito dei Pcto (ex alternanza scuola lavoro) e le competenze di educazione civica maturate, di saper utilizzare la lingua straniera. Congratulazioni vivissime a tutti i neo diplomati!