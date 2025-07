100 anni di vita spesa bene, se ne va Pasquale: il gentiluomo della musica "Andavo a comprare i capricci di Paganini per studiare. Erano tempi difficili allora"

Una vita da galantuomo fatta di onestà e rettitudine. Ariano saluta Pasquale Vitillo, il "gentiluomo della musica" venuto a mancare alla veneranda età di 100 anni in contrada Cariello.

Lo avevamo incontrato lo scorso mese di febbraio alla Locanda del Bosco in contrada Camporeale. Queste furono le sue parole:

"Sono felice che la mia vita non è stata mai cattiva. Non ho fatto mai del male a nessuno. Anzi se qualcuno litigava o si arrabbiava anche per cose stupide, io ero lì pronto ad intervenire per mettere pace. Ho fatto sempre questo in vita mia, aiutando il più possibile il prossimo. La mia passione da ragazzo suonare il mandolino e il violino. Andavo a comprare i capricci di Paganini, per studiare. Erano tempi difficili allora. Oggi è diventato più facile e alla portata di tutti".

Lascia la moglie Maria Emma, le sorelle Lucia e Teresa e il fratello Francesco. I funerali si sono svolti nella chiesa di Santa Maria dei Martiri.