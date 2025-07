E' realtà il masterplan in Valle Ufita, Franza: "Ha vinto l'unione dei sindaci" Buone notizie per il territorio. La Regione Campania eroga 500.000 euro soltanto per la redazione

Buone notizie per il territorio della Valle Ufita. C'è un importante aggiornamento sul masterplan, l'importante e strategico strumento di pianificazione territoriale ed area vasta di cui Ariano Irpino, in quanto città capofila insieme agli altri 27 comuni della Valle Ufita, sono beneficiari, grazie all'impegno della regione Campania.

L'annuncio del sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza:

"La Regione Campania, ha stipulato l'accordo attuativo con le Università deputate a redigere il masterplan e ha erogato di 500.000 euro soltanto per la redazione. Dopo diversi mesi e un impegno profuso da parte di tutti i sindaci che ovviamente io ringrazio, possiamo partire concretamente.

Si tratta di uno strumento importante, perchè grazie ad esso, noi riusciremo come territorio, non solo come comune di Ariano Irpino, ma parliamo dell'intera Valle Ufita, a pianificare tutti quelli che sono gli interventi legati allo sviluppo delle nostre comunità, a partire dall'infrastrutturazione del territorio adiacente la nascente stazione Hirpinia e alla piattaforma logistica.

Colgo l'occasione per ringraziare il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e l'assessore Bruno Discepolo che hanno creduto sin da subito in questo progetto territoriale. Questo è il segno che quando i sindaci si uniscono e fanno corpo unico, riescono a raggiungere risultati straordinari non soltanto per le comunità che rappresentano, me per un intero territorio".