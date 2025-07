Ariano, "Amici di Valleluogo": successo per la giornata ecologica Ecco il messaggio lanciato dai volontari

Successo per la tradizionale giornata ecologica promossa dall'associazione "Amici di Valleluogo" ad Ariano Irpino.

Volontari in azione lungo le strade di Valleluogo, Casavetere, Carpiniello, Montecifo e Mogna. Muniti di guanti e attrezzi hanno raccolto rifiuti di ogni genere sparsi ovunque, lasciati per lo più da parsone che attraversano queste zone spesso anche a piedi e lanciati dal finestrino della auto.

Green day è un appuntamento ormai collaudato. Ai partecipanti, le congratulazioni da parte del sindaco Enrico Franza e dell'assessore Toni La Braca.

Il messaggio lanciato dai volontari:

"Ci auguriamo che il nostro gesto, possa sensibilizzare le coscienze. E' un invito ad amare, proteggere e preservare di più il nostra territorio e l'ambiente. E perchè no a far conoscere un paradiso non ancora conosciuto e apprezzato come Valleluogo