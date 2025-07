Savignano Irpino e la devozione a Sant'Anna: il parroco scrive agli emigranti Dal 17 al 25 luglio la tradizionale novena. Il 26 la solennità

Fervono i preparativi nella Valle del Cervaro, a Savignano Irpino in vista dei festeggiamenti molto sentiti in onore di Sant'Anna.

Dal 17 al 25 luglio è in programma la tradizionale novena, nella chiesa madre: ore 18.00 il santo rosario e alle 18.30 la celebrazione.

24 Luglio: Al termine della santa messa, adorazione eucaristica animata dal Rinnovamento nello Spirito Santo di Ariano Irpino.

25 Luglio: Durante la santa messa, benedizione delle ‘Portatrici di Sant’Anna’.

26 Luglio: Ore 05:00 ritrovo presso la “Fontana Angelica” e partenza per la tradizionale processione penitenziale, ore 07:30 e 11.00 santa messa, Chiesa Madre, alle 18:30 la celebrazione presieduta dal Vescovo Sergio Melillo e a seguire processione per le vie del paese. Al termine, la statua sosterà presso nella chiesa del Purgatorio.

Il 14 Agosto alle ore 18:30 ritrovo presso la chiesa del Purgatorio e partenza verso il Centro Medico Sociale “Don Orione”. Alle 19:00 Santa Messa e a seguire Processione verso la Chiesa Madre. Ricco anche il programma civile grazie al grande impegno del comitato festa arricchito quest'anno dalla presenza di molti giovani. Certo il dolore c'è ed è palpabile per l'assenza dell'oro trafugato alla santa ma la comunità savignanese e forte e lo ha dimostrato in tanti momenti difficili.

La lettera del parroco don Nicola Lanza a tutti gli emigranti savignanesi sparsi nel mondo:

Preghiamo e festeggiamo insieme Sant’Anna. Carissimi fratelli e sorelle savignanesi “fuori sede”, la pace del Cristo risorto sia con tutti voi! Non scrivo abitualmente lettere pastorali né messaggi programmatici. Nell’era del digitale e dell’IA potrebbe sembrare quasi un gesto antico e anacronistico. Tuttavia approssimandosi il tempo dei festeggiamenti della nostra Protrettrice Sant’Anna, come parroco di Savignano Irpino, unitamente al desiderio del Comitato festa 2025, sento il bisogno di far giungere il mio saluto e la mia paterna benedizione nelle vostre case. Un gesto semplice ma che vuole esprimere anche un grido di annuncio della gioiosa speranza che nasce dalla consapevolezza di essere ancora una comunità che, seppur lontani, continua ad amare e custodire le proprie origini native. Siamo convinti che il senso di appartenenza ed i sentimenti di affetto possono concretizzarsi in gesti di partecipazione alla festa patronale che caratterizza il popolo savignanese, soprattutto per coloro che quest’anno non riusciranno a venire in paese. La festa patronale è sempre un momento di incontro e di sosta dalle fatiche quotidiane, nonostante che per i mast’ de fest’ questo sia il tempo del grande lavoro e dell’impegno continuo finalizzato alla concretizzazione degli eventi del 25-26-27 luglio e del 9 agosto con la Sagra delle Orecchiette.

Ecco allora che il nostro grido di accoglienza si fa grido di aiuto indirizzato al vostro buon cuore. Aiutateci anche voi con un gesto della vostra carità a realizzare, anche quest’anno, il sogno savignanese per Sant’Anna!

È stato aperto un conto corrente dove poter versare le vostre offerte, un mezzo utilissimo per poter garantire la trasparenza nella gestione dei soldi. Eventualmente, se la Provvidenza dovesse permettercelo, l’esubero di offerte verrà subito destinato per altri lavori urgenti che riguardano la parrocchia. Inutile ammettere, carissimi amici, che le opere da compiere sono diverse: la ristrutturazione della sede dell’ex Polisportiva savignanese, il restauro delle statue lignee di San Nicola e della Vergine Immacolata e del pregevole organo a canne custodito nella Chiesa del Purgatorio. Se il grido di aiuto che giunge da Savignano incontrerà anche il vostro buon cuore, siamo certi che si tradurrà in gesti di supporto non soltanto economico, ma anche morale e affettivo, per la buona riuscita della festa in onore di Sant’Anna e per la custodia delle tradizioni e dei beni presenti nel nostro amato paese.

Grazie per tutto quello che riuscirete a fare! La Vergine Santissima, Sant’Anna e San Nicola vi custodiscano e vi diano pace e salute. Dio Padre vi benedica. Per le vostre offerte ecco il conto corrente IBAN: IT06N3608105138255126855172