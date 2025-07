Solennità della Madonna del Carmine: si rinnova la tradizionale processione Fede e devozione nel rione San Rocco ad Ariano, dove la ricorrenza è molto sentita dalla gente

Entrano nel vivo i solenni festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine ad Ariano Irpino. Dopo la peregrinatio della statua partita da contrada San Liberatore per poi attraversare San Tommaso di sotto, Santa Maria a Tuoro, Ponnola, San Tommaso di sopra e parco Maddalena, la comunità sta prendendo parte con fede al novenario che si concluderà questa sera, nel Santuario mariano diocesano Madonna del Carmine. Stamane c'è stata la visita e affidamento dei ragazzi dell'oratorio alla Madonna del Carmine.

Domani, martedì 15 luglio alle 17,30 il rosario e alle 18.30 santa messa e a seguire la processione lungo le strade della parrocchia.

Mercoledì 16 luglio la solennità della Madonna del Carmine:

Sante messe: ore 5.30-7.00-8.30- 10.00 celebrata dal Vescovo Sergio Melillo -11.30-17.30-19.00-20.30-22.00. Nell'arco della giornata ci saranno alcuni sacerdoti disponibili per le confessioni.

Il parroco don Antonio e il comitato festa: "In questo anno del Giubileo, vogliamo guardare la Vergine Maria, come Madre della speranza che viene in nostro aiuto, ci sorregge e ci invita ad avere fiducia e a continuare a sperare".