Ariano, giunti di dilatazione obsoleti lungo la panoramica: bisogna intervenire Una strada mai interessata da interventi di manutenzione nel corso degli anni

Giunti di dilatazione obsoleti, segnati ormai dalla ruggine degli anni. La foto è stata scattata oggi lungo la parte alta della strada panoramica, nei pressi di via Domenico Russo.

In tanti hanno notato quel sobbalzo sull'asfalto causato dal degrado in cui versano i giunti. Una strada che sin dalla sua realizzazione, e ne sono trascorsi di anni, non è stata mai interessata da interventi di manutenzione.

E lungo i marciapiedi da via Maddalena alla sommità del ponte, verso la gemella Russo-Anzani, non mancano i disagi, causati dai possessori di cani che lasciano durante il loro passaggio vergognosamente escrementi ovunque. In pochi utilizzano paletta e bustina.

E tanto per cambiare, nell'aiuola accanto all'eliporto il contenitore per la raccolta degli escrementi dei cani è strapieno. Come sempre per svuotarlo bisogna rinfrescare la memoria a qualcuno.