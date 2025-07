Forza Italia torna ad incontrare i territori irpini Venerdì 18 luglio appuntamento a Calabritto con i vertici regionali e nazionali del partito

Forza Italia torna a incontrare i territori irpini con un nuovo appuntamento questa volta nella Valle del Sele in programma per venerdì 18 luglio, alle ore 18:00.

L'evento si terrà a Calabritto, in Piazza Matteotti, con la partecipazione di rappresentanti di spicco del partito, a testimonianza dell'attenzione verso le problematiche e le prospettive di sviluppo di questo importante territorio della provincia di Avellino.

All'evento saranno presenti:



Michela Colucci, Segretaria provinciale Forza Italia Giovani.

Livio Petitto, Consigliere regionale.

Angelo Antonio D'Agostino, Segretario provinciale Forza Italia Avellino.

Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture.



L'iniziativa si inserisce nel percorso di ascolto e confronto che Forza Italia sta portando avanti sui territori, con l'obiettivo di raccogliere istanze, proposte e contributi dalla base e dagli amministratori locali.

La Valle del Sele rappresenta un'area strategica per l'economia della Campania, caratterizzata da importanti potenzialità, che necessita di interventi mirati per valorizzare appieno le proprie risorse. L'appuntamento di venerdì 18 luglio rappresenta un'occasione di dialogo diretto tra i cittadini, gli amministratori locali e i rappresentanti istituzionali del partito per discutere delle priorità e delle prospettive di sviluppo del territorio.