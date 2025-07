Fiera in onore della Madonna del Carmine ad Ariano: si farà a Cardito L'amministrazione comunale spiega in una nota le motivazioni della scelta

L’amministrazione comunale, in sinergica collaborazione con gli uffici competenti, aveva concesso, con apposita ordinanza, lo svolgimento della fiera in onore della Madonna del Carmine prevista per domani 16 luglio 2025 su una parte di corso Vittorio Emanuele.

Questa decisione non solo era volta a celebrare una tradizione importante per la nostra comunità, ma anche l'impegno a trovare soluzioni alternative al piano di zona attualmente dedicato al mercato settimanale.

"Tuttavia - si legge in una nota diramata oggi dall'amministrazione comunale - sono pervenute numerose richieste da parte degli ambulanti che partecipano abitualmente al mercato per ulteriori stalli. Purtroppo, non è stato possibile soddisfare tali richieste a causa di limitazioni logistiche legate all’insufficienza degli spazi disponibili. È quindi necessario garantire un ambiente più ampio, ordinato e sicuro per tutti i partecipanti e dare la possibilità a tutti gli ambulanti di poter partecipare.

Di conseguenza, come già avvenuto per la fiera di Sant’Antonio, si è ritenuto indispensabile procedere allo spostamento della fiera presso la location del piano di zona nel rione Cardito. Questa scelta, sebbene possa comportare qualche disagio iniziale, è dettata dalla necessità di garantire una migliore organizzazione e fruibilità dell'evento.

La città di Ariano Irpino - continua la nota - sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti, con lavori in corso in diverse zone che modificheranno il volto del centro storico e, contestualmente, anche dei principali centri periferici. Questa fase di trasformazione, pur comportando inevitabili disagi, offre anche straordinarie opportunità per il futuro della nostra comunità. Invitiamo pertanto la cittadinanza a partecipare attivamente a questo evento significativo, sottolineando l'importanza di unire le forze in un momento di festa e di condivisione.

È fondamentale che tutti comprendano gli sforzi volti a garantire la sicurezza e il successo di manifestazioni di tale rilevanza. Ringraziamo il comitato festa della Madonna del Carmine per il loro impegno e rivolgiamo un appello a tutta la città e alla politica affinché non si commetta l’errore di esasperare gli animi, ma si sostengano invece tutti coloro che si spendono con passione per il bene di Ariano".