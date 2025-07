"Da tre giorni siamo senz'acqua e non conosciamo le motivazioni" Il dramma di alcune famiglie e aziende agricole

"Da tre giorni siamo senz'acqua e non conosciamo le motivazioni". La segnalazione ci arriva da Savignano Irpino, il tratto in questione è quello che da località Ciccotonno porta a Monteleone di Puglia nei pressi della discarica di Pustarza in modo particolare, località Cavallari. Disagi enormi per i residenti e aziende agricole. Non si esclude che le competenze possano essere su questa tratta dell'azienda Molise Acque.

Nessun avviso figura in merito sul sito dell'alto calore fatta eccezione dell'interruzione serale alle ore 22:00, concriattivazione graduale del servizio a partire dalle ore 06:00 del mattino successivo a San Sossio Baronia, Trevico, Vallesaccarda e Zungoli a causa dell’incremento dei prelievi idrici da parte dell’utenza, dovuto alle particolari condizioni meteo del periodo, e del contestuale calo della disponibilità della risorsa.