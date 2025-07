La casa della poesia di Monza incontra l'Irpinia: evento speciale a Gesualdo "Memorie di una Janara", della scrittrice Emanuela Sica, sarà presentata in un dialogo coinvolgente

Il 22 luglio 2025, alle ore 19.00, Villa Paradiso a Gesualdo si trasformerà in un luogo incantato, sospeso tra mito e poesia, per accogliere una serata d’eccezione all’insegna della letteratura e della rimembranza di storie tutte al femminile.

"Memorie di una Janara", della scrittrice Emanuela Sica, sarà presentata in un dialogo coinvolgente con Antonetta Carrabs, presidente della Casa della Poesia di Monza, autrice, poeta e instancabile promotrice culturale.

L’evento, promosso dalla casa della poesia di Monza e dal parco letterario Regina Margherita e il parco Valle Lambro, intreccia i fili invisibili che uniscono il nord e il sud dell’Italia, portando in Irpinia la voce delle donne, delle Herbarie, ingiustamente chiamate “streghe”, legate al canto della natura e delle tradizioni ancestrali.

In una location “magica”, immersa nel verde e nel silenzio sacro della terra gesualdina, parole e suggestioni si fonderanno con la luce dorata del tramonto, restituendo al pubblico un’esperienza intima, evocativa, profondamente radicata nel mito della Janara - custode di un sapere arcaico, spesso dimenticato, osteggiato, ma mai perduto.

Sarà un incontro raro, capace di evocare mondi interiori e restituire dignità alla parola scritta, alla memoria orale e all’anima delle terre del Sud in dialogo armonico con quelle del nord. Un’occasione per ascoltare, sentire, ricordare e, perché no, evocare benedizioni da madre natura.