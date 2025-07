Piano eliminazione barriere architettoniche: incontro a Grottaminarda Domani martedi 22 luglio tavolo di lavoro in comune

Il comune di Grottaminarda ha intrapreso i lavori per la redazione del Peba (piano di eliminazione delle barriere architettoniche), strumento per la pianificazione e la programmazione coordinata degli interventi ritenuti fondamentali per la piena accessibilità e fruibilità degli spazi urbani e degli edifici di competenza dell'ente.

Martedì 22 luglio, alle ore 11:00, è convocato presso la sala giunta del comune, un tavolo di lavoro con associazioni, tecnici, cittadini, al fine di acquisire il contributo di tutti nella stesura del Piano. Dunque la riunione è aperta a tutti.