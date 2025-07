Protezione Civile: boom di iscritti, al via il campo scuola ad Ariano Una settimana in cui vivere l'esperienza di un vero campo di accoglienza per soccorritori

a cura di

Gianni Vigoroso

lunedì 21 luglio 2025 alle 12:12



Sarà una settimana intensa. Un programma ricco di iniziative tutte orientate alla prevenzione. Un'esperienza importante tesa alla formazione e socializzazione...