Tavolo permanente per l'inclusione a Grottaminarda: ecco le novità Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche

È entrata nel vivo la fase di redazione del Peba (Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche), strumento per la programmazione coordinata di interventi per l'accessibilità e la fruibilità degli spazi pubblici e degli edifici pubblici.

Presenti al tavolo tenutosi questa mattina in sala giunta, amministratori, tecnici, rappresentanti di polizia muncipale e diverse associazioni, al fine di valutare e proporre istanze per la redazione dello stesso.

Nell'ambito del confronto si è discusso dell'importanza di prevedere l'eliminazione non solo di barriere motorie, ma anche sensoriali e cognitive.

Di grande interesse si è rivelano ogni intervento di tecnici, associazioni ed amministratori. Tra le proposte emerse quella del vice sindaco, Antonio Vitale, di istituire un tavolo permanente per l'inclusione con tutte le parti sociali interessate: "Ritengo importante istituire questo tavolo, affinché l'inclusione non rappresenti solo un luogo comune ma una rete che coinvolga istituzioni, associazioni e soprattutto le famiglie".

Nelle prossime settimane si continuerà a lavorare per il completamento del piano anche tenendo conto delle istanze che perverranno nei prossimi giorni. Seguirà un ulteriore incontro sempre aperto alla partecipazione di tutti.