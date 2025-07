Consiglio comunale Grottaminarda: approvata mozione Palestina Il sindaco Marcantonio Spera, ha ribadito il suo "grido" per "il cessate il fuoco"

Dopo una serie di argomenti tecnici quali riconoscimento debiti fuori bilancio, variazioni di Bilancio e del Dup per l'inserimento di finanziamenti, il consiglio comunale di Grottaminarda ha approvato all'unanimità la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina.

Il deliberato sarà inviato alle massime istituzioni dello Stato Italiano e dell'Unione Europea, al fine di far sentire, così come stanno facendo molti altri comuni, la propria voce affinchè si ponga fine ad un conflitto che nell'ultimo periodo sta assumendo connotati di immane crudeltà con la morte di migliaia di bambini.

Il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, ha ribadito il suo “grido” per “il cessate il fuoco”, ha sottolineato l'esigenza morale di trattare in più occasioni questo argomento, ha reiterato l'invito a Francesca Albanese, ma ha anche ripercorso le tappe salienti per il riconoscimento dello Stato di Palestina e del conflitto israelo-palestinese.

«Il problema è talmente grande e soverchiante sulle volontà dei cittadini – ha detto tra l'altro – che appare tutto talmente poco quello che si sta facendo e che possiamo fare rispetto all'atrocità di quanto sta accadendo e tutto ciò che andiamo a proporre sembra banale. Ma qualcosa va fatto».

Il consigliere del gruppo d'opposizione “Per Grottaminarda 2027”, Vincenzo Barrasso, ha poi snocciolato qualche dato ad evidenziare gli orrori che si stanno verificando nella Striscia di Gaza con oltre 50mila bambini deceduti o feriti e un popolo affamato e senza acqua potabile.

17mila minorenni senza più una famiglia in grado di proteggerli. Ha inoltre proposto la cittadinanza onoraria per Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.

Riguardo gli argomenti puramente amministrativi, numerosi spunti di confronto sono emersi dalla Ratifica di una variazione di Bilancio per l'inserimento di 102 mila euro destinati ad un progetto per la videosorveglianza: il Vicesindaco, Antonio Vitale, ha colto l'occasione per spiegare che già 95mila euro sono stati assegnati al Comune di Grottaminarda in questo ambito e che l'Ente ha partecipato ad un altro bando per la sicurezza urbana e la polizia rurale.

Si è quindi parlato di sicurezza, di furti e di qualche episodio che turba la quiete cittadina, ma il Sindaco ha ricordato come, da due diversi incontri avuti presso il Comando Provinciale dei Carabinieri e in Prefettura, dati alla mano, sia emerso un alto livello di sicurezza del paese e un rafforzamento dei controlli da parte delle Forze dell'ordine in relazione alla grande quantità di persone che arrivano a Grottaminarda per usufruire dei suoi servizi, dell'offerta eno-gastronomica e che vi transitano per la sua posizione di cerniera tra vari territori.

Spera si è quindi complimentato con tutti gli esercenti e ristoratori di Grottaminarda che ne stanno facendo un centro d'eccellenza in questo settore. L'amministrazione dal canto suo, si sta adoperando per offrire sempre più servizi, attraverso un disegno virtuoso finalizzato a far crescere quella che si candida ad essere "Città".

A proposito di servizi, è emerso anche, nell'ambito della discussione per l'inserimento nel Dup della candidatura ad un nuovo finanziamento per la Palestra comunale, e quindi di opere dedicate alla scuola, che vi è sempre una maggiore richiesta per le iscrizioni al Micronido di Grottaminarda dai paesi del comprensorio. Da qui, ha spiegato, la Consigliera Marilisa Grillo, Delegata ai Lavori pubblici e all'Istruzione, gli investimenti nella ristrutturazione dell'Asilo di via Bisciglieto e nella realizzazione ex novo del Nido in via Don Luigi Sturzo.

In merito a due riconoscimenti di debiti fuori Bilancio riferiti a vecchi contenziosi, rispettivamente del 2009 e del 2011, l'Assessore al Contenzioso, Franca Iacoviello ha sottolineato come si stia provvedendo, man mano, a coprire tutte quante le esposizioni debitorie che risalgono al passato, in questo caso a conferimenti di incarichi ad avvocati.