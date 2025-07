Ariano, presenza di topi e insetti: urge derattizzazione e disinfestazione La denuncia da località San Tommaso e villa comunale

Topi di grosse dimensioni a volontà in contrada San Tommaso ad Ariano Irpino. A denunciare questa problematica sono gli abitanti di corso Vittorio Emanuele nelle vicinanze dell'ospedale Frangipane-Bellizzi.

"E' una situazione insostenibile. Con il caldo afoso di questi giorni, siamo costretti a tenere porte e finestre chiuse. E' capitato di trovarceli persino in casa. Sollecitiamo un intervento di derattizzazione urgente in questa zona".

Seconda emergenza in centro, all'interno della villa comunale.

Più persone si soni rivolte ai medici o in farmacia per la puntura di strani insetti all'interno del polmone verde della città. Viene richiesto anche qui come in altre zone del centro cittadino un accurato intervento di disinfestazione.