Voglia di sorrisi ad Ariano, pranzo solidale: buon cibo, musica e allegria Una giornata all'insegna dell'amicizia a piazzetta Santo Stefano, cuore pulsante del centro storico

Un pranzo solidale anche quest'anno riuscito. Una giornata all'insegna dell'amicizia, dello stare insieme, del buon cibo e della buona musica.

Lo scenario ancora una volta piazzetta Santo Stefano ad Ariano Irpino, nel cuore pulsante della città a pochi passi dalla chiesa di Sant'Agostino e dall'isola pedonale di via Tribunali.

Un evento ideato e curato nei minimi dettagli dalla dinamica associazione "Voglia di sorrisi". Un pranzo speciale per sostenere i silenziosi operai della croce a Valleluogo. Buon cibo e allegria con i dj Toni e Jumpydj come sempre coinvolgenti.

I ringraziamenti da parte dell'associazione Voglia di sorrisi:

"Grazie a chi ha creduto in noi, agli amici di sempre, a chi ci ha supportati, a Toni La Braca e Jumpydj per averci fatto divertire, a chi ci ha reso felici con la sua presenza, agli amici che hanno offerto il loro lavoro non chiedendo nulla, al sindaco Enrico Franza e agli assessori Pasqualino Molinario e Toni La Braca per la loro amichevole presenza. Ai Silenziosi operai della croce a cui verrà devoluto il ricavato! E soprattutto grazie a chi ci supporta dal cielo con il ricordo che ci dà forza e voglia di fare beneficenza! Un ringraziamento particolare a questo gruppo fatto di persone meravigliose! Grazie a tutti voi!!! Alla prossima edizione!"