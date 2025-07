Arci Avellino: "Dopo riconoscimento Palestina, bloccare accordi con Israele" Mozione storica approvata dal comune di Lioni

Il consiglio comunale di Lioni ha approvato una mozione storica di riconoscimento dello Stato di Palestina, un gesto simbolico e di grande significato politico, che acquisisce un valore ancora più forte in un momento in cui il popolo palestinese continua a subire violenze, fame, distruzione e la perdita di vite innocenti.



"Tuttavia - afferma in una nota l'Arci Avellino - è doveroso segnalare che, nel contesto locale, il comune di Lioni sta partecipando al progetto internazionale Borgo 4.0, che coinvolge aziende italiane in collaborazione con startup israeliane sostenute dall'Israel Innovation Authority. Una parte di questo progetto è finanziata con fondi pubblici, tra cui quelli della Regione Campania, e realizzata anche grazie alle risorse, alle infrastrutture e ai dati locali.



A fronte di queste contraddizioni, Arci Avellino ritiene fondamentale che il comune di Lioni avvii un confronto pubblico trasparente e coerente con i principi espressi dal Consiglio Comunale nel riconoscere lo Stato di Palestina.



Per questo motivo, chiediamo al comune di Lioni di: chiarire pubblicamente la propria posizione riguardo al coinvolgimento di soggetti israeliani nel progetto Borgo 4.0, alla luce delle scelte politiche recentemente adottate.



Valutare possibili iniziative politiche e istituzionali che siano coerenti con l’appello lanciato dalla Relatrice Onu Francesca Albanese, cittadina onoraria di numerosi Comuni italiani, per una politica più attenta e solidale nei confronti del popolo palestinese.



Promuovere un ampio confronto con la cittadinanza e con gli altri enti locali sull'uso dei fondi pubblici, sul ruolo delle comunità locali e sulle implicazioni politiche ed etiche di iniziative internazionali che abbiano ricadute globali".



Arci Avellino ritiene che, dopo il riconoscimento della Palestina, sia necessario compiere un ulteriore passo concreto verso la coerenza. In tale ottica, chiediamo l'annullamento di tutti i protocolli di collaborazione tra il progetto Borgo 4.0 di Lioni e Israele, affinché non vengano utilizzate risorse pubbliche per sostenere attività collegate a gravi violazioni dei diritti umani.



"Il riconoscimento della Palestina è stato un passo importante. Tuttavia, la vera coerenza si dimostra attraverso azioni concrete che riflettano i principi di pace, giustizia e diritti umani.



Invitiamo il Comune di Lioni a dare esempio di coerenza, facendo sì che il nostro territorio diventi un simbolo di pace e giustizia internazionale".