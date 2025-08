Ariano: una piazza intitolata al grande ciclista italiano Gino Bartali La cerimonia in località San Giovanni in occasione del memorial Ciccio Macchione

Una piazza dedicata al grande Gino Bartali, ad Ariano Irpino, per tutti "Ginettaccio" vincitore di ben tre giri d'Italia, uno dei quali attraversando proprio il tricolle, tra le tappe più difficili e faticose.

La cerimonia in località San Giovanni accanto alla storica chiesa domani, domenica 3 agosto alle 10.30. Iniziativa promossa dalla polisportiva Brasciwood in occasione del VII° memorial "Ciccio Macchione". La cicloscalata agonistica di 5,400 km partirà alle 10.00 dalla stazione ferroviaria di Ariano Irpino.

Ore 10.30 a San Giovanni i saluti istituzionali del sindaco Enrico Franza e dell'assessore Toni La Braca. Benedizione della piazza e momento di memoria a cura di Emilio Chianca e Nino Grasso.

Parlare di Bartali, uno dei più grandi ciclisti italiani e mondiali, grande avversario diel leggendario Fausto Coppi, (emozionante la foto dei due campioni mentre si passano una bottiglietta d'acqua al Tour de France nel 1952) è storia.

"La vittoria sui monti di Ariano costituì per Bartali una rivincita sull’anno precedente, quando aveva dovuto accontentarsi del terzo posto in quel gran premio della montagna, temuto ed ambito, in terra d’Irpinia: “Ariano, salita più dura, punto più alto, traguardo della montagna di questa tappa”, la definì l’inviato de “La Stampa” Vittorio Ambrosini il 25 maggio 1936.

Una lezione amara, ma trasformatasi ben presto in proficua esperienza per colui che, dall’anno successivo e fino al ’47, diventò il padrone assoluto del gran premio della montagna proprio sulla cima di Ariano Irpino".