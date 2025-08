Quel postamat che non funziona mai nel piano di zona ad Ariano Code davanti allo sportello automatico di Calvario

Code davanti al postamat di località Calvario ad Ariano Irpino a causa del disservizio perenne ormai del circuito di prelievo collocato nel piano di zona accanto al palazzetto dello sport. Uno sportello automatico nato sotto una cattiva stella, guasto dalla nascita, continuamente in blocco soprattutto nei fine settimana.

E di questi tempi è un disagio enorme non potersi recare in alternativa neppure a Grottaminarda dove la struttura è ancora in fase di realizzazione dopo essere stata devastata dai malviventi lo scorso 4 giugno.

Un periodo decisamente nero per i postamat in Irpinia. E al danno la beffa con quelli rimasti in vita che come accade Ariano, non funzionano.