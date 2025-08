Una strada intitolata all'imprenditore galantuomo Antonio Verderosa Questa sera la cerimonia a Sant'Angelo dei Lombardi in alta Irpinia

"Essere, non apparire". E' lo slogan che accompagnerà il ricordo di Antonio Verderosa, imprenditore modello delle aree interne. Un galantuomo che ha inciso molto con il suo operato onesto e lungimirante nel processo di sviluppo delle aree interne.

L’amministrazione comunale di Sant’Angelo dei Lombardi, oggi, martedì 5 agosto 2025 si ritroverà, alle ore 19 in municipio, per consegnare il decreto e la delibera di intitolazione della strada su cui insiste l’ex stabilimento Mive alla memoria di Antonino Verderosa, per tutti Tonino, alla famiglia.

"Un grande santangiolese, venuto a mancare due anni fa, un imprenditore illuminato e coraggioso che tanto ha dato alla sua comunità, all’Alta Irpinia tutta, alla provincia di Avellino".

Ai lavori del consiglio seguirà l’intitolazione della strada davanti al vecchio stabilimento Mive, quindi alle ore 20, presso l’Abbazia del Goleto, si terrà un breve e intenso momento di ricordo a cura della famiglia del compianto Tonino, degli amici più cari e delle autorità".