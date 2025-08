Cibo e salute: come l'alimentazione influenza le malattie Obiettivo salute in Irpinia a Bonito

Cibo e salute: come l'alimentazione influenza le malattie. E' il titolo del convegno in programma a Bonito sabato 9 agosto alle ore 18.00. Obiettivo salute in programma sabato 9 e domenica 10 agosto è un'iniziativa, giunta alla sua undicesima edizione, in ricordo di Carmine Petrillo.

Il programma di sabato 9 alle 18.00 all'ex convento Sant'Antonio da Padova

Moderatore Antonio Sorrentino responsabile scientifico.

Diabete ed obesità: Rocco D'Avino.

Allergie ed intolleranze alimentari: Francesca De Pietro.

Obesità e le conseguenze osteoarticolari: Alberto De Simone.

Obesità e alimentazione: la dieta mediterranea come terapia: Raffaele De Simone.

Il ruolo della tiroide nell'obesità: Mariapia Iorillo.

Malattie cardiovascolari e alimentazione: Francesco Lanza.

Sindrome delle apnee notturne ed obesità: Ylenia Lo Conte.

Chirurgia bariatrica ed obesità: Imma Longo.

Manifestazione progettata e realizzata dai volontari del gruppo "Obiettivo salute". Parte del ricavato verrà devoluto in favore della ricerca medico scientifica.