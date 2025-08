Ancora uno spreco enorme di acqua lungo le strade ad Ariano: ecco Patierno Da circa tre giorni, ci segnalano gli abitanti: "Siamo in queste condizioni e nessuno interviene"

Da due, tre giorni l'acqua che sgorga lungo la strada a volontà, nessuno interviene. Uno spreco pubblico e poi ce la staccano". La denuncia arriva dagli abitanto di contrada Patierno ad Ariano Irpino. "Non bastavano le voragini e un dissersto stradale che sa mattendo a dura priva le nostre auto. Ora l'ennesima rottura della condotta idrica e se qualcuno si deciderà ad intervenire aggiungeremo un nuovo scavo. Ci sentiamo davvero abbandonati da tutti in questa zona. La strada in qustione è quella che dalla statale 90 delle puglie porta faticosamente allo scalo ferroviario. Viene rivolto un appello urgente ad intervenire.