Estate arianese: fino a metà settembre eventi per tutti i gusti in città Amministrazione comunale in campo con associazioni, enti, artisti e volontari del territorio

Un’estate arianese all’insegna della cultura, spettacolo, musica, sport e tradizione popolare. Il cartellone ricchissimo di eventi è pensato per coinvolgere ogni fascia d’età e ogni angolo della città.

Sotto il claim “Un’estate che s’adda verè”, l’amministrazione comunale, in collaborazione con associazioni, enti, artisti e volontari del territorio, propone un viaggio lungo più di due mesi che trasformerà Ariano in un palcoscenico diffuso.

Tra le principali novità, è stato lanciato il sito dell’estate arianese, estatearianese.com, un portale fondamentale che guiderà e comunicherà tutti gli eventi e le iniziative in tempo reale, utile per arianesi e visitatori. Inoltre, l’iniziativa “Museo fuori orario” offrirà visite guidate nei luoghi storici e culturali, mentre l’Ariano Info Point, situato presso il Museo Civico e della Ceramica, sarà a disposizione per fornire informazioni e supporto ai visitatori.

Tra i principali appuntamenti in programma ci saranno concerti gratuiti con artisti del calibro di Andrea Pennino domani (7 agosto), Serena Brancale (20 agosto) e James Senese (30 agosto).

La manifestazione, “VicoliÈArte 2025” (28-31 agosto) continuerà a rinnovarsi amplificando l’offerta artistica, mentre il Biofestival (11-14 settembre) presenterà nuove suggestioni enogastronomiche.

Inoltre, si svolgeranno l’Ariano Folk Festival (21-24 agosto) e l’Ariano 90 Festival (14-15 agosto), eventi musicali di respiro nazionale e internazionale, e la storica Rievocazione del Dono delle Sacre Spine (11-13 e 31 agosto) con sfilate in costume e giochi medievali.

Non mancheranno eventi teatrali e letterari, come il premio teatrale città di Ariano Irpino, la rassegna Teatranesi e il Festival dei “Tramonti Arianesi” che ha riscosso un grande successo come pure l'Ariano Film Festival in archivio con grandi consensi anche quest'anno grazie alla maestria di Annarita Cocca ed ancora, musica e sapori, serata dedicata al maestro Mario Giardino in programma oggi, insieme a numerose attività dedicate ai più piccoli e alla terza età. Gli eventi enogastronomici, tra cui la “Festa della Pizza” e la serata “Note & Sapori”, arricchiranno ulteriormente il programma.

Il cuore pulsante delle manifestazioni sarà il centro storico, ma anche le località periferiche come Camporeale e Valleluogo saranno teatro di numerosi eventi, valorizzando l’intero territorio comunale.

“L’estate arianese è l’espressione più viva dell’identità della nostra comunità. Un contenitore di eventi che unisce memoria e modernità, tradizione e innovazione,” ha dichiarato l’amministrazione comunale.

L’invito è chiaro: “partecipare”, vivere e condividere ogni momento di questa straordinaria estate, patrimonio di tutti.

Estate arianese 2025. Da luglio a metà settembre. Dove? "In tutto il territorio comunale: Centro storico, Villa Comunale, piazze, quartieri e frazioni". La bella cartolina di Ariano dall'alto è del grande Francesco Lops.