L'associazione Michele De Gruttola apre le porte nel cuore di Ariano Inaugurata la nuova sede in via D'Afflitto

Una finestra della solidarietà che si apre nel cuore della città. Inaugurata in via D'Afflitto ad Ariano Irpino a pochi passi dal museo civico e dal municipio, la nuova sede dell'associazione Michele De Gruttola. La gioia dei bambini del Saharawi presenti all'inaugurazione con i volontari Vita. Clicca qui.

Un momento di festa, incontro e condivisione coinciso con il tributo alla musica in piazza Plebiscito nel ricordo di Mario Giardino e degli artisti scomparsi che hanno segnato la storia del tricolle. Note e sapori, un'iniziativa promossa dalla Pro Loco "I Normanni". Musica, buon cibo e voglia di stare insieme.

Tornando all'associazione Michele De Gruttola, una nuova avventura che parte e vedrà protagonista questo fantastico gruppo. Evento salutato con gioia dall'amministrazione comunale. E' Rosa De Gruttola a spiegare con entusiasmo questo nuovo e affascinante traguardo. Clicca qui per ascoltare l'intervista.

Era il 17 ottobre 2001, una data tristissima che la città non dimentica quando la famiglia De Gruttola subì purtroppo una grave sciagura, la perdita di Michele, 29 anni morto in un tragico incidente stradale.

Dolore, disperazione, sconforto per familiari ed amici, ma alla fine grazie alla fede e alla voglia di rialzarsi a prendere il sopravvento è stata la solidarietà e la voglia di fare subito qualcosa per gli altri nel nome di Michele, mantenendo sempre vivo il suo ricordo indelebile.

Il 5 ottobre 2002, giorno in cui Michele avrebbe compiuto 30 anni, familiari ed amici diedero vita ad una serata di beneficenza intitolandola: "1° memorial Michele De Gruttola".

Lo scopo fu quello di raccogliere fondi da poi destinare ai bambini bisognosi nelle terre povere del Brasile. Bambini che erano la gioia di Michele. Una lunga onda di solidarietà che non si è mai fermata attraverso la realizzazione di tante opere e progetti.