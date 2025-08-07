Mancano i medici in Molise: arrivano i rinforzi dal Moscati di Avellino La carenza di medici neonatologi, la convenzione

La persistente carenza di personale medico negli ospedali del Molise ha indotto l'Asrem, Azienda sanitaria regionale, a rinnovare fino al prossimo 30 novembre la convenzione con l'Azienda ospedaliera 'G. Moscati' di Avellino per l'acquisto di prestazioni specialistiche di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale. Il provvedimento, a firma del direttore generale Asrem, Giovanni Di Santo, "al fine di fronteggiare la persistente gravissima carenza di medici specialisti", nonostante "l'attivazione di tutte le previste procedure concorsuali per il reperimento di personale". La sanità pubblica regionale, dunque, continua a dover fare i conti con la persistente carenza di camici bianchi, problema che appare sempre più difficilmente superabile. La cronaca racconta, infatti, di concorsi andati deserti, rinunce ad assunzioni, anche da parte di giovani medici, e di inevitabili ricorsi a convenzioni esterne, reclutamento di professionisti stranieri e di altri in pensione.