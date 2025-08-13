12 ore no stop ad Ariano: sport, solidarietà e comunità Raccolti 1.203 euro per l'associazione "Valentina un angelo per la vita"

Una giornata di sport, solidarietà e comunità ha caratterizzato la 14ª edizione della "12 ore no stop”, organizzata dall’Asd Marathon club Ariano Irpino con il patrocinio del comune e il sostegno di numerosi volontari e sponsor, tra cui la farmacia Ciccarelli.

Dalle ore 8:00 alle 20:00, la villa comunale di Ariano Irpino si è trasformata in un circuito di entusiasmo e partecipazione, dove atleti, famiglie e semplici appassionati hanno corso o camminato in frazioni da 30 minuti, senza interruzione, per 12 ore consecutive.

Grazie alla generosità dei partecipanti e del pubblico, e al netto delle spese organizzative, l’evento ha permesso di raccogliere 1.203 euro, interamente devoluti all’associazione “Valentina,un angelo per la Vita”, realtà straordinaria impegnata in importanti progetti di sostegno e assistenza a favore di chi affronta situazioni di grave fragilità. Solo pochi giorno la grande accoglienza da parte del team di Lucia Scaperrotta ai bambini del Saharawi e prima ancora la gioiosa festa dei colori per i bambini nel piano di zona.

“Questo risultato - dichiarano gli organizzatori - dimostra ancora una volta come lo sport possa essere un potente strumento di unione e solidarietà”

La “12 ore no stop” di Ariano Irpino si conferma così un appuntamento irrinunciabile per chi crede nei valori dello sport e della condivisione, con uno sguardo sempre attento a chi ha più bisogno.