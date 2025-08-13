In Irpinia senz'acqua anche per 20 ore, Borelli interroga Alto Calore Una cittadina esasperata invia al deputato di Avs le scene di ordinario disagio a Monteforte Irpino

Emrgenza idrica, il caso dei comuni senz'acqua all'attenzione del deputato Francesco Emilio Borrelli di Avs. In diversi comuni della provincia di Avellino si registrano, da giorni, interruzioni della fornitura idrica con durata fino a 20 ore consecutive. Le sospensioni, programmate e non, interessano in particolare le aree collinari e le zone alte dei centri abitati, dove la distribuzione risulta ridotta e irregolare. A Monteforte Irpino, una residente ha inviato al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli un video girato in cucina, dove stoviglie e pentole non possono essere lavate per mancanza d’acqua. Nel messaggio allegato, la donna segnala che in alcune giornate la fornitura arriva solo per due o tre ore, talvolta esclusivamente al mattino. Ha indicato, come esempio, il caso del giorno precedente: arrivo dell’acqua alle 6:20 con pressione ridotta e nuova interruzione alle 9:25, seguita da un ripristino previsto per il giorno successivo intorno alle 6:30. Nella zona bassa del paese, secondo la segnalazione, le sospensioni avvengono soprattutto di sera. Borrelli, insieme al coportavoce provinciale di Europa Verde Luigi Tuccia, ha dichiarato di voler presentare un’interrogazione urgente ad Alto Calore Servizi S.p.A. e alla Regione Campania per ottenere chiarimenti. Nel comunicato congiunto, i due esponenti hanno richiamato l’esigenza di garantire un minimo servizio idrico continuativo, in considerazione delle elevate temperature di questi giorni.