Mezza Irpinia resta senz'acqua: rubinetti a secco in decine di comuni L'Alto Calore annuncia interruzioni del servizio per stanotte, ecco dove

Emergenza idrica in provincia di Avellino, anche stanotte rubinetti a secco in Irpinia. Lo rende noto l'Alto Calore che annuncia per stasera, giovedì 14 agosto 2025, interruzione del servizio dalle ore 22 fino alle ore 6 di domani, 15 agosto 2025, nei comuni di Aiello del Sabato, Cesinali, San Michele di Serino (serbatoio rurale).

Chiusura notturna anche a Salza Irpina, Sorbo Serpico, San Potito Ultra e Parolise.

Chiusura notturna prevista anche per il serbatoio che serve il Comune di Monteforte Irpino. La sospensione idrica avverrà dalle ore 22:00 del 14 agosto 2025 e proseguirà anche nella notte del 15 agosto 2025, fino alle ore 06:00 del 16 agosto 2025.

L'Alto Calore effettuerà la chiusura notturna anche dei serbatoi che servono i Comuni di Pratola Serra (serbatoio Nocione), Candida, Pietradefusi, Altavilla Irpina (serbatoio Gemelli) e Manocalzati ( Serbatoio Torre Calzisi). La sospensione idrica avverrà dalle ore 22:00 di giovedì 14 Agosto alle ore 06:00 di venerdì 15 agosto 2025. Stessi disagi annunciati anche per Summonte e Pietrastornina.

Chiusure annunciate anche dei serbatoi del Comune di Sturno (intero territorio comunale); del Comune di Frigento (serbatoio Centro Urbano e serbatoio San Marco). Sarà necessario effettuare la chiusura notturna del serbatoio a servizio del Comune di Montella dalle ore 24:00 di giovedì 14 agosto 2025 alle ore 06:00 di venerdì 15 agosto 2025.